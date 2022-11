"Temos de dar mérito ao Diogo Costa. Talvez tenha sido essa a diferença..."

Declarações de ​​​​​​​Sebastián Coates, central uruguaio do Sporting, após o Portugal-Uruguai (2-0), partida relativa à segunda jornada do Grupo H do Mundial'2022.

Análise: "Foi um jogo difícil e com grandes jogadores dos dois lados. Não conseguimos marcar nas oportunidades que tivemos e temos de dar mérito ao guarda-redes [Diogo Costa], que defendeu uma oportunidade na primeira parte e outra na segunda. Talvez tenha sido essa a diferença entre as duas equipas.

Foi um jogo equilibrado, qualquer uma das duas podia ter vencido. A nós faltou-nos marcar".

Teme voltar mais cedo ao Sporting? "Esperemos que não aconteça, temos ainda um jogo [Gana] e vamos tentar vencer para sermos apurados".