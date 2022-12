Tem-se destacado no Mundial, vai defrontar Portugal e clube apela à renovação

Presidente da Fiorentina entrou em contacto com Sofyan Amrabat, médio em destaque na seleção marroquina.

Sofyan Amrabat, médio da Fiorentina, tem sido um dos destaques de Marrocos no Mundial'2022. O jogador de 26 anos, muito forte fisicamente, tem ajudado o seu país a ser a defesa menos batida da competição e aparece em todo o lado.

Os desempenhos do médio no Catar têm chamado a atenção, pelo que o presidente do emblema italiano, Rocco Commisso, fez questão de entrar em contacto com o marroquino. E por dois motivos.

O presidente "viola" congratulou Amrabat pelas exibições e tentou convencê-lo a permanecer na Fiorentina. O internacional marroquino tem contrato até 2024.

"Posso confirmar que todos os dias recebo muitas chamadas de clubes sobre Sofyan [Amrabat]. Todo o mundo viu que é o melhor médio defensivo do Mundial. Neste momento, está focado apenas no Campeonato do Mundo", disse o seu representante.