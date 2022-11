Tem 19 anos e encanta no Catar: "Com esta idade não tínhamos visto..."

Bellingham esteve em foco no primeiro jogo da seleção inglesa e recolhe elogios.

Jude Bellingham tem apenas 19 anos, mas já brilha com a camisola de Inglaterra no Mundial. O médio do Dortmund marcou na goleada da equipa de Gareth Southgate frente ao Irão, por 6-2, e começa a encantar no Catar.

"Bellingham tinha muita confiança e compostura quando falava nas entrevistas antes do torneio. Demonstrou o mesmo em campo. A autoridade com que joga ultrapassa a idade que tem. É um jogador fabuloso, capaz de jogar desta forma num Mundial", disse Ferdinand, antigo central inglês, à BBC.

"Falamos muito dos grandes médios que jogaram pela Inglaterra na minha geração, mas nenhum fez as coisas que Bellingham está a fazer com a idade que tem. Não digo que seja ou vá ser melhor, mas com esta idade não tínhamos visto isto e é fantástico", completou.