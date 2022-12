Antes da primeira jornada do Mundial'2022, os jogadores da seleção da Alemanha taparam a boca em forma de protesto, perante as proibições da FIFA no que toca às braçadeiras arco-íris. Depois da eliminação da Mannschaft, uma estação de televisão do Catar não se esqueceu e provocou os antigos campeões do Mundo

This is how Qatari TV reacted to Germany"s World Cup exit. #FIFAWorldCup2022 pic.twitter.com/tzdsa4z3co - Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) December 2, 2022