Tchouaméni fez grande golo e imitou festejo de Lisandro, ex-FC Porto: "Quando era pequeno..."

Médio marcou o primeiro golo do encontro com a Inglaterra, num remate de fora da área que surpreendeu Pickford. No final, confessou a sua admiração por Lisandro López, antigo avançado dos dragões

Aurélien Tchouaméni, médio do Real Madrid, foi uma das figuras do encontro entre Inglaterra e França, dos quartos-de-final do Mundial, que os gauleses venceram, por 2-1. O médio abriu o marcador com um grande golo e explicou que o festejo foi para imitar Lisandro López, antigo avançado do FC Porto.

"Quando era pequeno, era adepto do Bordeaux e admirava muito o argentino do Lyon. Até tinha a camisola dele, adorava-o", atirou, no final do encontro.

Figura em Portugal e no Dragão, Lisandro passou quatro temporadas no futebol francês e no Lyon, marcando um total de 82 golos em 167 jogos.