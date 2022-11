Tata Martino admite que surpresa da Arábia mexeu: "Na nossa cabeça e na da Polónia"

Redação com Lusa

Declarações do selecionador do México, após o empate com a Polónia (0-0)

Reação ao empate: "Durante a primeira parte, procurámos mais [o golo], controlámos e merecíamos ter saído em vantagem para o intervalo. Depois, foi mais equilibrado, não rematámos tanto ao alvo e a Polónia teve uma ocasião clara, após um erro nosso. Por aquilo que fizemos na primeira parte, merecíamos ter vencido o jogo. Faltou-nos precisão diante da baliza no primeiro tempo. Fomos intensos, controlámos o jogo e tivemos muito cuidado para não deixar o adversário partir em contra-ataque. No segundo tempo, faltou-nos um pouco mais de chegada à área. Os três pontos eram bem melhores, mas um deslize seria bem pior. O resultado do primeiro jogo condiciona muito."

Vitória da Arábia Saudita face à Argentina: "Obviamente, resultados desses, que apenas podem ser alcançados na primeira fase de um Mundial, surpreendem o mundo. Isso joga na nossa cabeça e na da Polónia. A Argentina tentará buscar o jogo seguinte [frente ao México], como tinha começado a fazer recentemente, mas temos de fazer o nosso jogo."