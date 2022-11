Taremi titular na estreia do Irão no Catar

Avançado do FC Porto faz parte do onze de Carlos Queiroz, atuando, previsivelmente, na esquerda do ataque. Adversário é a Inglaterra, com o outro jogo do grupo a estar marcado para o final da tarde desta segunda, entre Estados Unidos e Gales

- #TeamMelli vs. #ThreeLions #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/wY2LJXnHLA - Gol Bezan (@GolBezan) November 21, 2022