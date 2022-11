Taremi: "Desde o início do VAR, podem ver quantos penáltis foram assinalados"

Jogador do FC Porto falou à imprensa portuguesa, juntamente com o selecionador Carlos Queiroz.

Final com Portugal? "Desejo o melhor à Seleção portuguesa, mas jogo pelo Irão. Farei tudo pelo meu país. Se tivesse de escolher uma segunda seleção neste Mundial, escolhia Portugal. Desejo o melhor para eles."

Penáltis: "Desde o início do VAR, podem ver quantos lances do género foram assinalados pelos árbitros. O VAR ajudou. Podemos ver com mais clareza quais os lances de penálti e quais os lances que não são penálti."

Experiência em Portugal: "O meu nível de experiência subiu. Joguei em Portugal nas últimas épocas. A liga portuguesa é uma das cinco melhores da Europa. Joguei na Champions."

Salto para uma liga maior? "Estou muito feliz no FC Porto. É um grande clube, numa grande liga. Só pensava no clube antes e, agora, só penso na Seleção. Veremos o que poderá acontecer depois."