Taremi entre os convocados do Irão para o Mundial'2022

Lista de Carlos Queiroz revelada este domingo

O avançado do FC Porto, Taremi, figura na lista de convocados do Irão para o Mundial'2022, que começa já a 20 de novembro no Catar. Destaque ainda para a presença de Alireza, ex-guarda-redes do Boavista.

Nota para o facto do selecionador Carlos Queiroz ter chamado 25 jogadores, menos um do que podia, entre eles quatro guarda-redes.

A lista de convocados



Guarda-redes: Amir Abedzadeh, Alireza Beiranvand, Hossein Hosseini e Payam Niazmand;



Defesas: Rouzbeh Cheshmi, Majid Hosseini, Abolfazl Jalali, Hossein Kanaani, Shoja Khalilzadeh, Milad Mohammadi, Sadegh Moharrami, Morteza Pouraliganji e Ramin Rezaeian;



Médios: Vahid Amiri, Saeid Ezzatollahi, Saman Ghoddos, Ali Gholizadeh, Ehsan Hajisafi, Ali Karimi e Ahmad Nourollahi;



Avançados: Karim Ansarifard, Sardar Azmoun, Alireza Jahanbakhsh, Mehdi Taremi e Mehdi Torabi.