Taremi e o Mundial'2022: "Não é realista dizer que um jogador pode fazer tudo sozinho"

Mehdi Taremi, avançado do FC Porto e da seleção do Irão, antevê, em entrevista à FIFA, o Mundial'2022.

Qualificação para o Mundial'2022: "É muito especial quando o nosso país se apura e temos a oportunidade de erguer a bandeira nacional. Enche-nos de orgulho saber que somos uma de apenas 32 seleções. Demos o máximo para garantir a qualificação. A maior honra de todas é jogar pelo nosso país num Campeonato do Mundo."

Hipóteses do Irão: "Daremos tudo para passar. É claro que teremos alguns problemas pela frente, mas há sempre aspetos positivos e negativos. No fim das contas, os jogadores, os treinadores e a federação estão a fazer o máximo para nos preparar para o Mundial da melhor maneira possível, de modo a garantirmos uma campanha de sucesso. Eu tenho um bom pressentimento sobre o torneio, porque testemunhei o esforço da equipa, então quem sabe? Avançar para as eliminatórias pela primeira vez significaria muito para os nossos adeptos e nos deixaria orgulhosíssimos."

Expectativas e pressão em Taremi, figura da equipa: "É normal colocar-se as expectativas sobre um jogador, mas o futebol é um desporto coletivo. Sim, um jogador pode fazer a diferença na equipa, mas isso não é tudo. Não é realista dizer que um jogador pode fazer tudo sozinho. Mas é claro que eu vou dar o máximo pela seleção. Até aqui fiz tudo que era possível. Farei de tudo para deixar os nossos queridos adeptos felizes. Participar num Mundial é uma honra para mim e para o país. Se pudermos erguer a nossa bandeira um pouco mais alto a cada dia, enquanto equipa teremos feito o nosso trabalho."

Sobre os adversários na fase de grupos (Inglaterra, País de Gales, Estados Unidos da América): "Trataremos todos os nossos adversários com o mesmo respeito. É assim que deve ser no futebol. Pode haver equipas ligeiramente mais fortes ou mais fracas, mas no fim, o que nos deixa orgulhosos é o esforço que fazemos. Daremos o nosso máximo para vencer estas três partidas, mas também vamos precisar que as coisas nos sejam favoráveis. O futebol é imprevisível, nunca se pode dizer quem vai ganhar ou perder."

Notícia atualizada às 10h24