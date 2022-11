Taremi: "Alguns vão entender ou não. O que posso fazer é jogar futebol..."

Redação com Lusa

Os problemas sociais que se vivem no Irão voltaram a marcar a conferência de imprensa da seleção iraniana presente no Mundial'2022

Na conferência de antevisão do País de Gales-Irão, esteve o avançado Medhi Taremi, jogador do FC Porto, e marcador dos dois golos iranianos no primeiro jogo.

"Com todo o respeito, gostava de dizer algo: o que diga aqui não vai ter efeito nenhum. Alguns vão entender ou não. O que posso fazer é jogar futebol, não quero falar de problemas políticos. Não estamos sob nenhuma pressão, estamos aqui para jogar futebol", defendeu Taremi.

O avançado portista reconheceu que o primeiro jogo "não teve futebol" perante todas as circunstâncias externas ao mesmo, relacionadas com os problemas que se vivem no seu país, em matéria de violação de direitos humanos.

"O primeiro jogo não foi de futebol, por tudo o que o rodeou. O nosso Mundial começa agora. Temos de conseguir esses seis pontos e fazer feliz o nosso povo", acrescentou Taremi.

O jogo entre País da Gales e Irão está agendado para sexta-feira, às 10h00 Lisboa), num momento em que os iranianos têm zero pontos, os galeses contabilizam um, em igualdade com os Estados Unidos, e Inglaterra três.