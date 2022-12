Declarações de Ilkay Gundogan, médio da Alemanha, que venceu esta quinta-feira a Costa Rica por 4-2, mas foi eliminada do Mundial'2022.

Eliminação: "Infelizmente, não fomos capazes de dar o nosso melhor nos três jogos. Pode imaginar como é dececionante e frustrante para nós".

Mau presságio para o Euro'2024? "Isso é pensar muito rápido. O jogo de hoje acaba de terminar. É difícil pensar no futuro agora. O Euro'2024 vai ser na Alemanha e será uma grande oportunidade para nós, enquanto equipa e nação. Mas não penso nisso agora. Estou a pensar no que aconteceu hoje à noite e nos dois primeiros jogos. Obviamente que a tristeza está no pensamento".

A Espanha não pressionou por um golo no final... "O que é que posso dizer? Não vi o jogo. A única coisa que posso dizer é que fizemos o nosso trabalho hoje, talvez tenhamos perdido a qualificação no primeiro jogo com o Japão [derrota por 1-2]".

Explicação para a eliminação? "É sempre difícil explicar. Estávamos concentrados no nosso objetivo. Nós tentámos, mas temos de ser honestos, perdemos muita coisa. Resumindo, houve falta de qualidade. Não fomos capazes de elevar o nosso nível nestes três jogos. Sabemos do nosso potencial, mas não fomos capazes de jogar em equipa e elevar o nosso nível individual".