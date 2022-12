Szczesny perdeu aposta com Messi, mas não vai pagar: "Ele já tem muito dinheiro"

Guardião polaco estava francamente convencido que o árbitro não marcaria penálti depois de ver as imagens

A Argentina ganhou, qualificou-se para os oitavos, juntou-se à Polónia e até acabou em primeiro, mas a grande penalidade falhada por Messi não deixou de ser um momento importante. Szczesny voltou a defender um penálti, mas já depois de ter perdido uma aposta.

"Apostei 100 euros com o Messi em como ele não apitaria o penálti. Perdi a aposta. Não sei se isto é permitido, talvez me sancionem... Mas não vou pagar, ele já tem muito dinheiro", referiu o guardião, no final do encontro.

Recorde-se que esta foi a segunda grande penalidade defendida por Szczesny no Mundial do Catar.