Szczesny fez uma grande defesa, mas penso que não havia penálti nenhumW"

Declarações de Czeslaw Michniewicz (selecionador da Polónia) no final do encontro Polónia-Arábia Saudita (2-0), da segunda jornada do Grupo C do Mundial de 2022, disputado em Doha

Sobre o jogo: "Hoje defendemos muito bem e, sobretudo, defendemos como equipa. Isso deu-nos confiança. Fomos equipa, jogámos em equipa e por isso estou muito satisfeito"

A felicidade: "Feliz claro com a vitória, mas também muito feliz pela forma como jogámos como equipa. Szczesny fez uma grande defesa no penálti, mas penso que não havia penálti nenhum. Fomos prejudicados nesse lance. Estou muito feliz pelo Robert Lewandowski, mas acho que ele hoje, com mais sorte, podia ter feito um hat-trick".