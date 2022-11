Susto na Espanha: Gayà deixa o treino e tem de fazer ressonância magnética

Lateral canhoto com problema no tornozelo. Segundo o AS, estará de baixa de uma semana a dez dias, pelo que falha a estreia no Mundial, contra a Costa Rica

A seleção da Espanha parte amanhã para o Catar e na última sessão de treino antes da viagem apanhou um susto: José Luis Gayà, lateral-esquerdo mais em forma pois Jordi Alba pouco tem jogado no Barcelona, saiu do treino com um toque no tornozelo direito. Para já, o esquerdino não defronta esta quinta-feira a Jordânia, naquele país, no derradeiro amigável antes do certame.

Segundo o AS, estará de baixa de uma semana a dez dias, pelo que falha a estreia no Mundial, contra a Costa Rica (dia 23 de novembro), e está ainda em dúvida para o jogo seguinte, contra a Alemanha (dia 27 de novembro).

"Hipótese diagnosticada de estiramento lateral de baixo grau no tornozelo direito. Pendente de ressonância magnética", comunicou a federação espanhola.

Só na manhã desta quinta-feira se saberá se o canhoto do Valência segue com a equipa para o Catar ou se a Espanha terá de solicitar à FIFA uma alteração por motivos de lesão de Gayà. Para já, dizem os meios espanhóis, há otimismo na seleção espanhola, mas também cautela.

A Espanha está no Grupo E, com Costa Rica, Alemanha e Japão.