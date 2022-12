Suárez sem remorsos por 2010: "Foi o jogador do Gana a falhar o penálti, não fui eu"

Avançado recordou o duelo dos quartos-de-final do Mundial 2010. Agora, em 2022, as duas seleções medem forças à procura de um lugar nos oitavos

Foi, provavelmente, o lance mais controverso do Mundial'2010. Luis Suárez "fez de guarda-redes" no final do prolongamento do Gana-Uruguai, dos quartos-de-final, foi expulso por ter defendido a bola com a mão, mas Gyan falhou a grande penalidade e os sul-americanos seguiram para as meias-finais. O avançado não se arrepende e explica o porquê.

"Pedir desculpa? Não vou pedir desculpa. Foi o jogador do Gana que falhou o penálti, não fui eu", afirmou, em conferência de imprensa.

Recorde-se que o encontro, que terminou empatado sem golos, antes de ser decidido nas grandes penalidades, foi arbitrado por Olegário Benquerença.

Na sexta-feira, a partir das 15h00, Uruguai e Gana voltam a defrontar-se, agora no Mundial'2022.