Stojkovic após o Brasil-Sérvia: "Não reconheci a minha equipa"

Declarações de Dragan Stojkovic, selecionador da Sérvia, após a derrota com o Brasil (2-0) na primeira jornada do Grupo G

Análise: "Acho que estivemos equilibrados durante 45 minutos, período no qual o Brasil não dominou tanto, mas, no segundo tempo, decaímos fisicamente. O Brasil soube aproveitar isso, tem grandes jogadores e fomos punidos. Não reconheci a minha equipa. Viemos aqui com muitos problemas, muitas lesões em jogadores importantes. Mas as coisas são como são e há que saber lidar com isso."

Força do adversário: "É um dos favoritos a ganhar este Mundial. No segundo tempo, demos-lhes muito espaço, porque a minha equipa estava em declínio físico e isso surpreendeu-me. Não temos mágicos que possam curar as lesões, mas é uma pena, porque esta noite o cenário teria sido diferente se os meus jogadores estivessem em boa forma. Seja como for, não é vergonhoso perder para o Brasil."