Steven Vitória após derrota com a Bélgica: "Foi duro, merecíamos mais"

Declarações de Steven Vitória, jogador do Canadá, após a derrota com a Bélgica no Grupo F

Análise: "Foi duro. Perder assim, sei que merecíamos mais. É esta a imagem que queremos dar, mas com pontos e vitórias. Ficamos mais perto de ganhar a jogar assim, estou orgulhoso."

Frustração: "Não foi fácil, somos uma irmandade. O treinador tem de estar furioso. O que fizemos contra uma equipa de classe como a Bélgica... É assim que queremos jogar, mas com pontos. Queremos mais, não estamos satisfeitos e não vamos parar até conseguir mais. Há coisas positivas a tirar daqui. Agora o foco é a Croácia."

Jogar no Mundial: "Foi um sentimento especial, é sobre isto que tudo gira. Mas queremos vitórias. O próximo jogo será mais especial."