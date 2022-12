"Sterling só volta ao Mundial se tiver a certeza de que a família está a salvo"

Depois de a casa da sua família ter sido assaltada, levando-o a falhar a vitória da Inglaterra sobre o Senegal (3-0), nos oitavos de final do Mundial'2022, resta a dúvida de se o extremo ainda vai regressar ao Catar.

O tabloide The Sun avança esta terça-feira, com base no testemunho de uma fonte próxima a Raheem Sterling, que o extremo inglês só irá regressar ao Mundial'2022 quando tiver a certeza de que a família não corre perigo.

"Raheem disse a toda a gente: 'Não vou a lado nenhum sem ter 100 por cento de certeza de que a minha família está a salvo", revelou uma fonte próxima ao jogador, que regressou a Londres após a casa da sua família ter sido assaltada na véspera da vitória da Inglaterra sobre o Senegal (3-0), nos oitavos de final.

Após ter falhado a partida, resta a dúvida de se Sterling ainda vai voltar ao Catar. Quanto ao assalto, estima-se que os ladrões tenham roubado dinheiro e valores que resultam num prejuízo de cerca de 350 mil euros.

A propriedade tem sido altamente vigiada desde o crime e as investigações das autoridades inglesas continuam, não tendo sido realizadas ainda quaisquer detenções.