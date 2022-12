Sterling de regresso ao Catar: extremo pode ser opção para o duelo dos quartos

Extremo abandonou concentração para estar junto da família, assaltada durante o Mundial. À partida, poderá ser utilizado por Southgate, assim o selecionador inglês o entenda

Raheem Sterling vai regressar à concentração da seleção inglesa, no Catar. O problema familiar está ultrapassado e o extremo será mais uma opção para Southgate.

Em comunicado, a federação inglesa confirmou que o jogador do Chelsea vai voltar ao Catar. Poderá entrar, assim, nas contas do selecionador para o duelo dos quartos-de-final, diante da França.

O extremo, que contou para o seu selecionador na fase de grupos, teve de abandonar a concentração pouco antes do duelo dos oitavos, diante do Senegal, devido a um assalto ocorrido na sua própria casa.