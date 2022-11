Southgate: "Os jogadores não estavam satisfeitos, queriam mais"

Redação com Lusa

Declarações de Gareth Southgate, selecionador de Inglaterra, após o empate 0-0 com os EUA, esta sexta-feira.

Análise ao jogo: ""Sinceramente, estou muito satisfeito com a exibição dos jogadores contra um rival muito difícil. Os nossos centrais foram determinantes, tanto a defender como a manter a posse de bola e o controlo da partida. Faltou, sim, qualidade na construção ofensiva e não criámos as oportunidades de golo que devíamos ter criado. Mas, defendemos muito bem. Fomos totalmente eficazes, por exemplo, nas bolas paradas e isso é muito importante para o resto do torneio."

Jogadores insatisfeitos com o resultado: "Os jogadores não estavam satisfeitos, queriam mais, mas disse-lhes que ainda temos muitos mais jogos neste torneio."

Harry Kane, avançado e capitão de Inglaterra

"Tivemos duas ou três boas oportunidades, mas não aproveitámos. Foi um jogo bastante difícil. Os Estados Unidos mostraram ser uma boa equipa, mas o empate mantém-nos numa boa posição no grupo. Sabemos que podemos e devemos jogar melhor, mas isto é o Campeonato do Mundo e nenhum jogo é fácil. Depois do Irão, muito acharam que iríamos 'esmagar' todos os adversários, mas não é assim que isto funciona."