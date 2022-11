Southgate explica convocatória de Inglaterra: "Com esta idade e nos dias de hoje..."

Redação com Lusa

Ao justificar as escolhas dos 26 convocados para o Mundial'2022, em que o único jogador a alinhar fora de Inglaterra é Jude Bellingham (Borussia Dortmund), o selecionador Gareth Southgate disse que, mais do que pensar em termos individuais, tentou privilegiar a questão do grupo, por entender que é o mais importante.

"Queríamos assegurar que temos o equilíbrio certo no plantel. Com esta idade e nos dias de hoje, penso que o grupo é o mais importante. Queremos ter opções diferentes, para momentos de jogos diferentes e fases durante o torneio", justificou Southgate.

Nos 26 escolhidos, nota ainda para a expectável inclusão de Eric Dier, um dos nomes fortes do Tottenham, que conta com 47 presenças na seleção, e que se formou no Sporting, equipa pela qual ainda jogou na formação principal em 2012/13 e 2013/14.

A Inglaterra integra o Grupo B do Mundial'2022, cuja fase final se realiza entre 20 de novembro e 18 de dezembro, estreando-se frente ao Irão, a 21 de novembro, e defrontando depois os Estados Unidos, a 25, e o País de Gales, a 29.