Southgate e a realidade no Catar: "Cerveja? Temos muitos batidos no hotel!"

Selecionador de Inglaterra afirma que a equipa está a adaptar-se à realidade com que se deparou no Catar.

Com um triunfo por 3-0 sobre o País de Gales, na terça-feira, a Inglaterra garantiu o apuramento para os oitavos de final do Mundial. No final da partida, o selecionador Gareth Southgate falou sobre a realidade no Catar e descartou a possibilidade de os jogadores beberem cerveja, algo a que foram autorizados no Mundial de 2018.

"Cerveja? Temos muitos milkshakes [batidos] no hotel! Por aqui é tudo diferente, não é? Estamos a habituar-nos a isso. Gostamos muito da nossa base, as pessoas no nosso hotel são fabulosas. Estamos a aproveitar a companhia uns dos outros, os jogadores estão a gostar muito. Agora vão ter um dia de folga [esta quarta-feira]. Precisam desse tempo para respirar. E não têm de olhar para as nossas caras, tenho a certeza que agradecem. Depois, vamos preparar a próxima fase. Agora é que isto começa a sério", afirmou o selecionador, citado pelo "The Sun".

A seleção inglesa vai defrontar a congénere do Senegal nos oitavos de final da competição.