"Sou parecido com Mourinho? Essa comparação já perdeu a validade"

Declarações de Czeslaw Michniewicz, selecionador polaco, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com a França, no domingo (15h00), a contar para os oitavos de final do Mundial'2022.

Há quem diga que a Polónia é demasiado defensiva: "Aqueles que não jogaram de forma defensiva no Mundial estão em casa a vê-lo na televisão. Agora que passámos a fase de grupos, vamos mudar os nossos planos. Ganhamos ou vamos para casa, a fasquia está muito elevada. Sonhávamos em passar da fase de grupos e fizemos todos os possíveis para o conseguir. No dia 4 de dezembro [domingo] vai ser o Dia dos Mineiros [feriado nacional na Polónia], pelo que vamos fazer o nosso melhor para celebrar esse feriado. Não temos medo da França, apesar de respeitarmos o adversário e a sua classe. Não queremos saber das opiniões dos outros sobre a nossa equipa".

Também há quem compare o seu estilo com o de José Mourinho: "Essa comparação já perdeu a validade, já não é válida (risos). No futebol o que importa é vencer troféus e ser bem-sucedido, especialmente no Mundial. As equipas sabem que não podem deixar o adversário marcar facilmente. Temos sido bons defensivamente e fomos recompensados com este jogo com a França".

França: "A nossa mala não está feita. Não estávamos prontos para ir para casa antes de jogarmos com a Argentina e também não estamos agora. Sabemos que é um desafio enorme. [Kylian] Mbappé e [Antoine] Griezmann estão em boa forma. Nós temos as nossas forças e sabemos jogar futebol. Temos grandes jogadores e veremos o que acontece em campo".