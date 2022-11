Son vai ser operado a 18 dias do início do Mundial'2022

O jogador teve de ser substituído à meia hora de jogo Marselha-Tottenham

Son vai ser submetido a uma cirurgia para "consolidar uma fratura à volta do seu olho esquerdo" sofrida no jogo de terça-feira, frente ao Marselha, da Liga dos Campeões, confirmou o clube londrino.

"Podemos confirmar que [Son] Heung-Min terá de ser sujeito a uma cirurgia para estabilizar uma fratura à volta do seu olho esquerdo que sofreu no jogo com o Marselha, da Liga dos Campeões", informou o Tottenham, através de um comunicado.

O clube londrino fez ainda saber que o sul-coreano, após a intervenção cirúrgica, "iniciará uma fase de convalescença sob orientação da nossa equipa médica", sem, no entanto, esclarecer se o internacional sul-coreano tem ou não em risco a sua participação no Mundial do Qatar, a 18 dias do arranque da prova.

O jogador teve de ser substituído à meia hora de jogo Marselha-Tottenham, da Liga dos Campeões, depois de ter sido atingido na cara pelo ombro do ex-central do FC Porto, Chancel Mbemba, na disputa de uma jogada no ar.

Son Heung-min é o jogador mais conceituado da seleção da Coreia do Sul, orientada pelo técnico português Paulo Bento, que integra o grupo H, juntamente com as seleções de Portugal, do Uruguai e do Gana, do Mundial do Qatar, que se inicia a 20 de novembro e termina a 18 de dezembro de 2022.