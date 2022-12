Son no final do Coreia do Sul-Portugal: "Estava a chorar de alegria"

Declarações do sul-coreano Heung-min Son na zona de entrevistas rápidas após o Coreia do Sul-Portugal (2-1), jogo da terceira jornada do Grupo H do Mundial de 2022

Sobre o jogo: "Esperávamos que fosse um jogo difícil, mas nunca desistimos, tentámos dar um passo em frente e sacrificámo-nos. Isso permitiu-nos ter um bom resultado. O que alcançámos aqui é especial. Estou orgulhoso."

As lágrimas: "Estava a chorar de alegria [no final do jogo], já que esperámos tanto por este momento e acreditámos. Houve momentos em que não pude dar o melhor de mim e agradeço aos meus colegas por me terem dado apoio quando não consegui cumprir com as minhas obrigações. Demos o melhor em cada partida, mas não dá para prever o que acontece."

O objetivo: "Chegar aos oitavos de final era o nosso objetivo. Agora, temos metas maiores e vamos fazer o possível para alcançá-las. Ninguém sabe aquilo que pode acontecer no futebol, principalmente agora. Como temos chance de vencer o Brasil, faremos o nosso melhor".