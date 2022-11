Son apto para o Mundial'2022: "Mal posso esperar para representar o país"

Recorde-se que o internacional sul-coreano se lesionou ao ser atingido no rosto pelo cotovelo de Mbemba, central do Marselha e antigo jogador do FC Porto, em jogo da Liga dos Campeões.

Son Heung-min, jogador do Tottenham que sofreu uma fratura na face no duelo da Champions com o Marselha, tendo sido alvo de uma intervenção cirúrgica para debelar o problema e ficando com o Mundial'2022 em risco, recorreu esta quarta-feira às redes sociais para anunciar que está apto para a competição, que vai realizar-se entre 20 de novembro e 18 de dezembro no Catar.

Recorde-se que o internacional sul-coreano se lesionou ao ser atingido no rosto pelo cotovelo de Mbemba, central do Marselha e antigo jogador do FC Porto.

A Correia do Sul, comandada por Paulo Bento, é adversária de Portugal no Grupo H do Campeonato do Mundo, juntamente com Uruguai e Gana.

"Olá a todos. Queria apenas um momento para agradecer a todos pelas mensagens de apoio que recebi durante a última semana. Li muitas delas e agradeço-vos a todos. Num momento difícil, recebi muita força da vossa parte! Jogar pelo seu país no Campeonato do Mundo é o sonho de muitas crianças, tal como foi também um dos meus. Não vou perder isto. Mal posso esperar para representar o nosso belo país, até breve", escreveu o jogador do Tottenham e principal figura da seleção sul-coreana.

