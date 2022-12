Soam alarmes na França: Mbappé não treinou a quatro dias do jogo com Inglaterra

O avançado francês e atual melhor marcador do Mundial'2022, fez trabalho de recuperação no ginásio.

A quatro dias do jogo da França contra a Inglaterra, a contar para os quartos de final do Mundial'2022, Kylian Mbappé não treinou junto dos restantes colegas de equipa.

O jornal L'Équipe revela que o avançado francês e atual líder da lista de melhores marcadores do torneio, com cinco golos, realizou exercícios de recuperação no ginásio, após já ter demonstrado queixas no tornozelo.

A França defronta a Inglaterra no sábado (19h00), em jogo dos quartos do Mundial'2022.