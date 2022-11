Shakira e J Balvin podem cancelar atuação no Mundial

Falta de garantias de cumprimento dos direitos humanos na base de prováveis desistências. Dua Lipa e Rod Stwart recusaram os convites

Shakira tem sido uma presença habitual nas aberturas de Campeonatos do Mundo, mas a cantora colombiana estará a ponderar desistir de fazê-lo no Catar, cancelando a sua atuação no jogo inaugural, entre Catar e Equador.

Também J Balvin, outra figura da música internacional, poderá desistir, e também pelos mesmos motivos: falta de garantias de cumprimento dos direitos humanos e falta de compromisso do Catar em reverter a situação.

Antes desta dupla que poderá em breve anunciar a sua desistência, já houve recusas aos convites para estar no evento, nomeadamente de Dua Lipa e de Rod Stewart.

Segundo a jornalista Adriana Dorronsoro, Shakira já lhe disse em privado que vai cancelar a atuação, mas a artista ainda não comunicou oficialmente a decisão.

Noutra área, na do gaming, o espanhol Ibai Llanos também recusou qualquer ligação ao Mundial do Catar.