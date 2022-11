Sérvia provoca e "invade" o Kosovo em mensagem política no balneário

Uma bandeira com o mapa do Kosovo com a bandeira da Sérvia estampada por cima e a mensagem "sem rendição"

A Sérvia automotivou-se no balneário com uma provocação, uma mensagem política numa bandeira, na qual se vê o mapa do Kosovo com a bandeira da Sérvia estampada por cima e a mensagem "sem rendição" escrita em albanês.

O Kosovo, que tem grande parte da população com origem albanesa, ainda não é um país reconhecido de forma unânime pela comunidade internacional, mas já compete em provas da FIFA e do Comité Olímpico Internacional.

A imagem foi considerada no Kosovo como um escândalo e uma obscenidade.

"Sem mensagens políticas? A FIFA proíbe as seleções europeias de usarem a braçadeira One Love pelos direitos humanos. Mesmo assim, a Sérvia decorou o seu balneário com o mapa do Kosovo com a bandeira sérvia e uma frase de 'sem rendição'. O Kosovo também é um membro da FIFA! Obsceno", escreveu o ex-ministro de relações exteriores do Kosovo, Petrit Selimi.