Sergi Roberto deixa de ser opção na Espanha para o Mundial

Lateral espanhol saiu com lesão no ombro no domingo e deve ficar de fora de um mês a um mês e meio

O lateral direito Sergi Roberto, do Barcelona, muito dificilmente estará no Mundial do Catar pela Espanha.

O defesa saiu lesionado no domingo, contra o Athletic Bilbau, com uma luxação no ombro esquerdo, acabando por deixar a sua equipa com dez. Deixou o campo de maca e a levar as mãos á cabeça, desalentado com a lesão em véspera do grande certame de seleções.

Segundo a Imprensa espanhola, o Barcelona já só espera que Sergi Roberto volte a competir depois do Mundial, estimando a paragem em um mês ou um mês e meio. A paragem está no limite com o início do Mundial, pelo que dificilmente Luis Enrique vai arriscar na sua convocatória.

Apesar de não ser opção nos últimos jogos da Espanha, dada a renovação na Roja promovida pelo selecionador, Sergi Roberto, de 30 anos, ainda acalentava esperança de ir ao Mundial, mas o sonho acaba de ruir. Azpilicueta e Carvajal têm sido as principais opções na ala direita, mas há ainda o sportinguista Pedro Porro.