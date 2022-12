"Ser treinador? Só nos tira anos de vida, temos de aturar pessoas que não precisávamos de aturar"

Paulo Bento, selecionador da Coreia do Sul, fez a antevisão ao duelo com Portugal (sexta-feira, 15h00), da terceira jornada da fase de grupos do Mundial'2022.

Rotina de um treinador fora do banco: "A situação é similar, tentar preparar o jogo da melhor maneira, esse é o nosso grande trabalho, não é o mesmo, creio que não terá influência alguma. O último momento onde posso estar com os jogadores será até à chegada ao estádio, devo agradecer à FIFA a oportunidade que me deu de estar aqui. De poder estar estes três dias com os meus jogadores também, de poder estar com eles depois do jogo... Por tudo isso, um especial agradecimento. Mas volto a referir: isto não terá influência nenhuma no que vamos fazer, na forma de jogar, de competir... O foco não estará em mim e ainda bem. Estará nos jogadores, as pessoas vão aos estádios ver os jogadores, não os treinadores."

Portugal já com apuramento resolvido: "A vantagem está do lado de Portugal. Por já estar apurado, por ter grandes possibilidades de, mesmo perdendo, ficar no primeiro lugar. Compete-nos contrariar isso. Sermos uma equipa ambiciosa, que queira jogar, competir, obviamente respeitando a excelente equipa do outro lado. Sermos pacientes, manter o foco, porque há 90 minutos. Vamos tentar fazer isso, transmitimos essa ideia aos jogadores."

Melhor estar no Mundial como jogador ou treinador? "Não tenho a mínima dúvida: entre jogador e treinador... Que joguem tanto quanto puderem, não venham para isto [ser treinador] tão cedo, só nos tira anos de vida, faz com que tenhamos de aturar pessoas que não precisávamos de aturar. Têm tempo para isto."

Ronaldo: "Não imaginava que seria o melhor do mundo e o melhor português de sempre. Desfrutei muito dos Mundiais, se calhar até mais agora do que em 2014."

Ronaldo, o que pode dar? E Portugal, pode ser campeão com este treinador e jogadores? "Vai estar na conferência a seguir? Então... [Pisca o olho] Não tenho opinião."

Desempenho até agora: "Primeiro jogo foi mais equilibrado, onde estivemos muito bem do ponto de vista defensivo. No segundo jogo com um domínio na maior parte do jogo, na segunda parte creio que completo, com a criação de oportunidades para ter outro resultado. O futebol, por mais domínio e controlo que haja, se não se é eficaz nas duas áreas, claro que se sofrem penalizações. Com 20 anos de carreira de treinador, um pouco menos, eu deixo para os outros. Independentemente dos poucos títulos que os meus jogadores possam ter ganho, não creio que o jogo de amanhã sirva para reivindicar o que quer que seja ou para fazer de mim melhor ou pior treinador. Com dois Mundiais, um Europeu... Que deem o máximo. Se fizerem isso, para mim está bom."