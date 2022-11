Redação com Lusa

Declarações de Ilkay Gündogan, autor do golo da Alemanha, depois da derrota por 2-1 ante o Japão, esta quarta-feira.

Erros inadmissíveis: "Facilitámos bastante o trabalho do Japão, sobretudo no segundo golo. Não sei se houve algum golo marcado de maneira mais fácil num Mundial. Isto não pode suceder nesta competição. Estamos num Mundial."

Análise ao jogo: "Dominámos a maioria do jogo. Na segunda parte, o Manuel [Neuer] salvou-nos uma vez e tivemos chances inacreditáveis, mas não marcámos o segundo golo e o modo como se sofreu dois em oito minutos... Não estamos a jogar mal, mas faltou-nos convicção com a bola a partir de trás. Apostámos muito nas bolas longas e fomos falhando passes curtos com muita facilidade. Sentimos que nem todos os jogadores queriam ter a bola nos pés."