Senegal derrotado, Inglaterra-França nos quartos do Mundial'2022

Inglaterra bate Senegal e marca encontro com França nos quartos de final do Mundial'2022

A Inglaterra qualificou-se para os quartos de final do Mundial de 2022, ao vencer o Senegal por 3-0, no quarto encontro dos oitavos, no Estádio Al Bayt, em Al Khor.

Jordan Henderson, aos 38 minutos, Harry Kane, aos 45+3, e Bukayo Saka, aos 57, selaram o triunfo dos ingleses, que estão no top 8 pela 10.ª vez, à 16.ª presença.

Nos quartos de final, a Inglaterra, campeã mundial em 1966, vai defrontar no sábado, pelas 19h00, novamente no Estádio Al Bayt, em Al Khor, a França, vencedora da prova em 1998 e 2018, que bateu a Polónia por 3-1, com um bis de Kylian Mbappé.