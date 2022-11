Senegal anuncia que Sadio Mané vai falhar os primeiros jogos do Mundial'2022

Sadio Mané vai "falhar os primeiros jogos" devido a uma lesão na perna.

O avançado senegalês Sadio Mané vai falhar os "primeiros jogos" da fase final do Mundial 2022, devido a uma lesão na perna, anunciou esta terça-feira a federação de futebol do país.

"Teremos de jogar as primeiras partidas sem Sadio e vencer sem ele. Temos mais 25 jogadores", afirmou Abdoulaye Sow, da direção da federação, sem especificar quantos jogos o avançado do Bayern Munique deverá falhar.

Sadio Mané, o melhor jogador africano da última temporada, sofreu uma lesão no perónio em 8 de novembro, no jogo entre o Bayern Munique e o Werder Bremen, saindo de campo logo aos 21 minutos.

Quando divulgou os convocados para o Mundial, que começa no domingo, o selecionador do Senegal, Aliou Cissé, mostrou-se consciente das limitações físicas do jogador.

"Preferi tê-lo no grupo. [...] Sadio Mané é um jogador importante na nossa equipa. É importante continuar a avaliar a sua lesão esperando que dentro duas, três semanas, possa haver uma evolução. Mas estamos verdadeiramente otimistas", disse.

O Senegal vai estar pela terceira vez num Mundial e tem como melhor prestação a presença nos quartos de final em 2002.

No Mundial do Catar, o Senegal, que está integrado no grupo A, estreia-se na segunda-feira frente aos Países Baixos, defronta no dia 25 o anfitrião Catar, e joga a 29 com o Equador.