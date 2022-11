Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Vários internacionais alemães entraram em campo para o jogo com o Japão com chuteiras pintadas com o arco-íris. O japonês Kubo também.

Sem Manuel Neuer poder usar a braçadeira arco-íris, vários foram os internacionais alemães, incluindo o referido guarda-redes, a arranjarem uma alternativa - além do gesto reivindicativo antes da partida com o Japão - para se fazerem notar.

Pois bem, os alemães levaram chuteiras personalizadas, pintadas com as cores do arco-íris. O japonês Kubo, refira-se, também o fez. Veja na galeria acima.