Selecionador uruguaio é um "papucho" e virou galã na Coreia do Sul

Diego Alonso virou galã na Coreia do Sul, com direito a várias mensagens elogiosas nas redes sociais, isto enquanto no Uruguai não ficou tão bem na fotografia

Diego Alonso, selecionador do Uruguai, que é o próximo adversário de Portugal no Mundial, virou sensação nas redes sociais da Coreia do Sul, graças a inúmeras mensagens de amor partilhadas por admiradoras coreanas. E a história, claro, saltou também para os jornais uruguaios, onde Alonso até nem tinha ficado bem na fotografia depois do empate do jogo inaugural pelas substituições que fizera. De orelhas a arder, mas com o coração quente, eis o resumo da estreia de Alonso no Mundial.

Com quase 89 mil seguidores, o Instagram do selecionador uruguaio, de 47 anos, não chega aos calcanhares do de Cristiano Ronaldo (o português já vai em 503 milhões de seguidores, e é bem provável que o número esteja desatualizado no momento da leitura...), mas, coincidência ou não com esta paixão sul-coreana, a verdade é que subiu em flecha o número de interações: dos habituais cinco/seis mil gostos por publicação, subiu para os mais de 25 mil.

E, a julgar ainda por algumas partilhas provenientes da Coreia do Sul, país que tem Paulo Bento como selecionador, a caixa de mensagens diretas (DM,) ficou bem cheia. Em inglês e também em espanhol, como conta o jornal uruguaio El Pais. "Eres un papucho", arriscou, pelo menos, uma das adeptas, que depois partilhou a imagem comprovativa de que o mandara. Traduzindo, dará qualquer coisa como "És um pão, Diego".