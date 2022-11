Selecionador suíço após derrota com o Brasil: "Faltou ousadia aos jogadores"

Redação com Lusa

Declarações de Murat Yakin, selecionador suíço, após o Brasil-Suíça (1-0), partida relativa à segunda jornada do Grupo G do Mundial'2022.

Derrota: "Durante um bom tempo, a estratégia para este jogo funcionou. Tivemos um bom controlo do jogo, corremos bem em vez de correr muito. Mas este resultado é triste para nós, porque faltou ousadia aos jogadores".

Brasil: "O Brasil está de parabéns pela vitória, mas acho que, com um pouco mais de ousadia, poderíamos ter feito mais. Não posso culpar muito a equipa, fez um bom trabalho e segurou o ataque adversário, mas poderíamos ter arriscado mais em alguns momentos. Tivemos momentos muito bons, principalmente com certos cruzamentos, e acho que poderíamos ter jogado mais alto e dado mais profundidade aos nossos lances de ataque. No nosso jogo defensivo, estivemos bem em termos de posicionamento. Intercetámos muitos passes longos, e isso requer muita concentração, mas talvez tenha faltado força".

Shaqiri? "Teve uma lesão na coxa. Fizemos alguns exames, não estava a 100% para este jogo e não queríamos correr riscos. Fez falta em campo, porque é um jogador que transmite confiança à equipa".

Sérvia: "Estamos bem preparados para o próximo jogo com a Sérvia [sexta-feira]. Acho que é importante reunir as nossas forças. Queremos vencer e temos capacidade para isso".