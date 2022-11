Selecionador marroquino: "Se calhar, até respeitámos demais o nosso adversário"

Redação com Lusa

Declarações de Hoalid Regragui, no final do encontro com a Croácia (0-0)

Reação ao empate: "Honestamente, enfrentámos uma grande equipa. Eles (Croácia) têm um meio-campo muito forte. Se calhar, até respeitámos demais o nosso adversário hoje. Acaba por ser um bom resultado e estamos na corrida pelo apuramento. O empate não é mau, mas tivemos oportunidades para marcar e tudo poderia ser diferente. Estivemos muito bem na primeira parte, mas na segunda fizemos alguns erros. Temos agora quatro dias para corrigir, para trabalhar e recuperar."