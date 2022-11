Selecionador marroquino elogia Amrabat: "Espero que vá para uma das melhores equipas da Europa"

Declarações de Walid Regragui, no final do encontro com a Bélgica (2-0)

Walid Regragui, selecionador de Marrocos, pede mais reconhecimento para Sofyan Amrabat. O médio da Fiorentina tem sido importante na manobra coletiva dos marroquinos e o treinador acha que o nível do jogador é para subir depois do Catar.

"Acreditem, Amrabat é um jogador de classe mundial. Ele é um jogador chave nos meus planos. Espero que vá para uma das melhores equipas da Europa depois do Campeonato do Mundo", atirou, depois de bater a Bélgica, por 2-0.