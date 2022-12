Selecionador espanhol deliciado com Ounahi: "Meu deus, de onde é que saiu?"

Declarações de Luis Enrique, no final do encontro com Marrocos, que ditou o afastamento de La Roja do Mundial do Catar

Ao eliminar a Espanha, Marrocos tornou-se numa das grandes sensações do Mundial do Catar. O próximo adversário de Portugal parece valer, essencialmente, pelo coletivo, mas Luis Enrique não deixou de destacar um elemento.

"Fiquei agradavelmente surpreendido com o número 8 (Ounahi), não me consigo lembrar qual é o nome, desculpa. Meu Deus!! De onde é que saiu aquele rapaz? Ele joga muito bem", afirmou, em conferência de imprensa.

Azzedine Ounahi, de 22 anos, é o jogador que Luis Enrique se referiu. O médio do Angers, último classificado da Ligue 1, leva três jogos e 274 minutos no Campeonato do Mundo do Catar.