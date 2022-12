Selecionador do Uruguai deverá estar de saída e argentinos já falam na sucessão

Diego Alonso deverá estar de saída do Uruguai

De acordo com a imprensa uruguaia, o contrato do selecionador Diego Alonso chegou ao fim, sendo Marcelo Bielsa o nome apontado pelos argentinos do TyC Sports à sua sucessão.

O Uruguai venceu o Gana por 2-0 na sexta-feira, em jogo da terceira jornada do Grupo H, mas acabou eliminado do Mundial'2022.

Em conferência de imprensa, o selecionador Diego Alonso recusou abordar o próprio futuro, mas a comunicação social uruguaia garante que o seu contrato expirou mal a eliminação do torneio foi concretizada.

Ora, o canal argentino TyC Sports não só garante que a saída de Alonso é uma garantia, como já aponta o nome favorito à sua sucessão: Marcelo Bielsa, que está livre no mercado desde que deixou o comando dos ingleses do Leeds, em fevereiro.

O treinador argentino, conhecido como "El Loco" (O Louco), já orientou a seleção "albiceleste" entre 1999 e 2004 - venceu os Jogos Olímpicos de 2004, em Atenas - e o Chile, de 2007 a 2011.