Selecionador do Senegal e a chamada de Mané: "Verdadeiramente otimistas"

Avançado lesionou-se ao serviço do Bayern, mas foi convocado para o Mundial do Catar.

O avançado Sadio Mané, segundo na Bola de Ouro de 2022, integra a lista de convocados do Senegal para o Mundial'2022 de futebol, apesar de se ter lesionado recentemente ao serviço do Bayern Munique.

O melhor jogador africano da última temporada sofreu uma lesão no perónio no último encontro do Bayern Munique, saindo de campo logo aos 21 minutos, o que deixava em perigo a sua participação.

"Preferi tê-lo no grupo. [...] Sadio Mané é um jogador importante na nossa equipa. É importante continuar a avaliar a sua lesão esperando que dentro duas, três semanas, possa haver uma evolução. Mas estamos verdadeiramente otimistas", disse o selecionador Aliou Cissé.

Além de Mané, o selecionador senegalês chamou as outras grandes estrelas do atual campeão africano, como o guarda-redes Edouard Mandy e o defesa Kalidou Koulibaly, ambos do Chelsea, mantendo 19 dos jogadores que venceram a Taça das Nações Africanas de 2022, mas apenas sete do Mundial'2018.

Na lista de convocados do Senegal está ainda o médio Loum Ndiaye, emprestado pelo FC Porto aos ingleses do Reading, assim como Pathé Ciss, que passou por União da Madeira e Famalicão.

O Senegal vai estar pela terceira vez num Mundial e tem como melhor prestação a presença nos quartos de final em 2022.

No Mundial do Catar, o Senegal está no Grupo A, juntamente com a seleção anfitriã, os Países Baixos e o Equador.