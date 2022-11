Selecionador do País de Gales: "Se é para ir embora do Mundial, que seja desta forma"

Declarações de Rob Page, selecionador do País de Gales, que perdeu esta terça-feira com a Inglaterra (0-3) e foi eliminado do Mundial'2022.

Derrota: "Achei que fomos impecáveis na primeira parte, de verdade. O esforço que tivemos sem bola foi excecional. Falámos disso ao intervalo e eu disse que podíamos ter sido um pouco melhores, mas não quero ouvir uma única palavra negativa sobre estes jogadores, deram tudo hoje. O primeiro golo foi um remate incrível e o segundo desapontou-me um bocado, mas não vou falar de coisas negativas hoje. Os rapazes fizeram tudo o que podiam.

Eliminação do Mundial: "Estamos desapontados por deixamos o torneio, mas se é para ir embora, que seja desta forma. Aquela primeira parte foi excelente, volto a dizer. A minha mensagem para os jogadores é: não estejam desapontados. Pudemos ir a um Campeonato do Mundo e isso é um feito inacreditável para este grupo de jogadores".

Substituiu Gareth Bale ao intervalo: "Ele tentou aguentar até ao intervalo, mas infelizmente sentiu uma dor no tendão. Olhem para o Joe Allen, já não jogava 90 minutos há que tempos e deu tudo o que tinha. Ben Davies também teve de sair por lesão. Foi um esforço massivo deste grupo e eu sinto muito orgulho neles".