Selecionador do Japão: "Inteirei-me dos golos da Costa Rica, mas também da Alemanha"

Redação com Lusa

Declarações de Hajime Moriyasu, selecionador do Japão, após o triunfo sobre Espanha, por 2-1, e consequente apuramento para os oitavos de final no primeiro lugar do grupo E.

Virar a página: "Os meus jogadores conseguiram virar a página [após perderem com a Costa Rica por 1-0]. Conseguimos jogar como uma equipa unida e aumentámos, com isso, as nossas possibilidades de ganhar."

Resultado do outro grupo: "Inteirei-me dos golos da Costa Rica, mas também dos da Alemanha. Sabíamos que o empate nos servia, mas o mais importante é que vencemos."

Dedicatória: "Vi, nas bancadas, que muita gente veio do Japão para nos apoiar. Este triunfo é para eles. Dedicamo-lo a todo o povo do Japão."

Confiança: "Para a Ásia e para o Japão, as nossas vitórias contra Espanha e Alemanha, das melhores equipas do mundo, são algo que dá grande confiança, estamos muito satisfeitos. Há ainda muito que temos de aprender, mas a Ásia pode ganhar nestes palcos, o Japão pode ganhar no palco mundial."