Selecionador do Gana ambicioso: "Objetivo é chegar à final"

O Gana entra em ação na quinta-feira, contra Portugal, e Otto Addo está confiante

O selecionador do Gana, Otto Addo, falou ao jornal AS sobre a participação e expetativas no Mundial do Catar e estas são decididamente altas. "Objetivo? Chegar à final. Favorito? O Gana", atirou.

O Gana estreia-se na prova na quinta-feira, contra Portugal, e o técnico ganês, que nasceu na Alemanha, está confiante para o embate de abertura.

"Gostei particularmente da forma como jogámos contra a Suíça no último amigável. Tivemos alguns novos jogadores com boa sintonia com os mais veteranos. Permitimos algumas chances, mas foram poucas e gerámos muitas, então estou muito, muito feliz por esse jogo. A vitória, sim, não traz pontos para o Mundial, por isso temos que nos focar em Portugal, sabendo que este é um bom começo. Era sobre mostrar concentração e dedicação. Os jogadores tiveram muita posse de bola, houve chances e fizemos um golo. Insistimos e fizemos o segundo", comentou.

Sendo uma entrevista a um meio espanhol, o foco foram os jogadores com ligação a La Liga, como Partey (ex-Atlético de Madrid), Iñaki Williams (Athletic Bilbau) e Aidoo (Celta de Vigo).