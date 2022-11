Selecionador do Equador defende jogador: "Direitos humanos? Não o metam em problemas"

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de abertura do Mundial de 2022, entre Catar e Equador, o selecionador equatoriano interviu quando Moisés Caicedo, de apenas 21 anos, não soube o que responder quando questionado sobre a questão dos direitos humanos no país anfitrião da prova.

"Não o metam em problemas (risos). Somos todos a favor dos direitos humanos e da igualdade em todo o Mundo. Lutamos por isso. Eles são jogadores de futebol, têm o seu talento, sonhos, ilusões e merecem ser respeitados por isso", defendeu o selecionador do Equador.

O Equador está incluído no grupo A do Mundial de 2022, juntamente com os Países Baixos, Senegal e Catar, a seleção anfitriã, sendo que o jogo de abertura do Mundial será disputado no domingo, às 16h00.