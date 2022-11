Selecionador do Catar: "Jogámos a um nível muito elevado em várias ocasiões"

Declarações de Félix Sánchez, selecionador do Catar, que perdeu esta terça-feira com os Países Baixos (0-2) e despediu-se do Mundial'2022.

Derrota: "Jogámos contra uma grande equipa, provavelmente uma das favoritas neste torneio. Foi obviamente difícil para nós, mas penso que jogámos a um nível muito elevado em várias ocasiões".

Eliminação: "Não se pode comparar o Campeonato do Mundo com o Taça da Ásia [vencida pelo Catar em 2019]. Viemos para o Mundial e tentámos fazer o nosso melhor. Queríamos ser competitivos e, por vezes, conseguimos sê-lo. Quanto ao meu futuro, não sei neste momento. O meu futuro era até este jogo, não havia nada planeado para além disso. Teremos de pensar nisso agora".

Futuro risonho para o Catar? "Uma das coisas boas desta equipa é que existe um plano a longo prazo, que não depende de mim ou de mais ninguém, mas de todo o país. Se não se importarem, vamos descansar um pouco. A federação continuará a preparar-se, especialmente para a próxima Taça da Ásia [a realizar-se em 2023 no Catar]".