Selecionador do Catar, Félix Sanchez: "Talvez tenhamos sido traídos pelos nervos"

Declarações de Félix Sánchez (selecionador do Catar) no final do encontro Catar-Equador (0-2), da primeira jornada do Grupo A do Mundial' 2022, disputado em Al Khor:

Sobre o jogo: "Não era o jogo que estava à espera. Vamos ter de analisar o que se passou e concentrarmo-nos no próximo [na sexta-feira, com o Senegal], que será igualmente exigente. Foi uma má estreia, mas podemos melhorar, pois não jogámos ao nosso melhor nível. Talvez tenhamos sido traídos pelos nervos. Fomos muito imprecisos tecnicamente, não conseguimos fazer quatro passes seguidos e não fomos equilibrados nas transições."

Melhoria: "Na segunda parte, o jogo foi mais equilibrado, mas a verdade é que raramente nos aproximámos da baliza contrária. Ficámos longe do que podemos dar, depois de uma preparação que foi a mais adequada, com amigáveis mais difíceis do que os que podíamos ter no Catar. Aqui teria sido duro, por causa das temperaturas. Mas, evidentemente, qualquer jogo seria diferente de um jogo no Mundial. Hoje, houve muito nervosismo. É o Mundial, o primeiro jogo, e jogamos perante o nosso público".