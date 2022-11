Selecionador do Catar antevê jogo com o Equador: "Vai ser um momento histórico"

O Catar vai estrear-se em Campeonatos do Mundo amanhã, diante do Equador.

Félix Sánchez, selecionador do Catar, realizou este sábado a conferência de imprensa de antevisão ao jogo de abertura do Mundial de 2022, no domingo, diante do Equador.

O treinador espanhol admitiu que a partida "vai ser um momento histórico" para o país anfitrião do torneio, devido a tratar-se da estreia oficial em Campeonatos do Mundo.

"É um dia muito importante para nós. Vai ser um momento histórico e de felicidade para nós. É um dia extraordinário e que não se repete. Fizemos um esforço enorme neste país [para acolher o torneio] e estamos todos dedicados a este Mundial. Espero que seja uma grande festa, que possamos desfrutar do futebol e que as pessoas de todos os países possam aproveitar esta experiência", salientou.

O Catar está incluído no grupo A do Mundial de 2022, juntamente com os Países Baixos, Senegal e Equador. O jogo de abertura do torneio será disputado no domingo, às 16h00.